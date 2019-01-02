Стало известно, когда будет первый в 2019 году звездопад

Первый звездопад 2019 года произойдет в ночь с 4 на 5 января. Метеорный поток Квадрантиды будет виден невооруженным глазом, но для этого нужно будет встать пораньше.
Об этом рассказал агентству РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.
Чтобы увидеть звездопад, по словам Лапина, необходимо будет направить взгляд на юго-восток — именно в этой части звездного неба будет наблюдаться метеорный поток.
Метеорный поток Квадрантиды назван честь созвездия Стенной Квадрант, увековечившего старинный астрономический прибор. В современной астрономии такого созвездия не существует — звезды Квадранта вошли в созвездия Геркулес, Дракон и Волопас.
Именно в Волопасе располагается радиант (место, откуда берет начало траектория метеоров) метеорного потока Квадрантиды.
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