Видео: Китайский космический аппарат впервые в истории сел на обратной стороне Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» впервые в истории человечества совершил мягкую успешную посадку на обратной стороне естественного спутника Земли — Луне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Это произошло в 5:26 по московскому времени.

Координаты места посадки аппарата — 177,6 градусов восточной долготы, 45,5 градусов южной широты. Это, как сообщили китайские СМИ, очень близко к той точке, которая предварительно была установлена расчетами. В этой локации спутник может долгое время сохранять устойчивость относительно Солнца и Земли.

Благодаря спутнику-ретранслятору «Цюэцяо», который установлен на аппарате, между нашей планетой и Луной была установлена связь, тем самым была открыта «новая глава в исследовании спутника Земли».

Лунный аппарат «Чанъэ-4» был запущен с космодрома Сичан 8 декабря. Основная задача проекта «Чанъэ-4», который состоит из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании пока малоизученной обратной стороны Луны.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что космонавты обоих полов поучаствуют в экспериментальной имитации полета на Луну.