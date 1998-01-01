«Красный барон» празднует 50-летие

Гонщик «Формулы-1», самый успешный пилот этих соревнований по кольцевым гонкам с открытыми колесами Михаэль Шумахер в четверг, 3 января 2019 года, празднует свое 50-летие. Об этом сообщает портал Sports.ru.
Шумахер, прозванный «Красным бароном» в том числе и за цвет его болида Ferrari и цвет его гоночного костюма, является многочисленным рекордсменом «Формулы». Некоторые из его достижений не побиты до сих пор.
Михаэль чаще всего становился чемпионом — семь раз, 91 раз он становился победителем Гран-при «Формулы», поднимался на подиум 155 раз и проходил круг быстрее всех 77 раз.
Сейчас великий гонщик находится в тяжелом состоянии — в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах, Михаэль съехал с трассы и получил серьезную черепно-мозговую травму. После этого он долго был в коме, так даже свое 45-летие он встретил в бессознательном состоянии. В настоящее время состояние Шумахера по-прежнему остается тяжелым.
Накануне юбилея великого гонщика его жена Коринна, которая очень редко публично комментирует что-либо связанное с Шумахером, обратилась к поклонникам с объявлением, что в день его рождения стартует виртуальный музей достижений «Красного барона».
Ранее Пятый канал публиковал последнее интервью легендарного пилота перед трагедией.