«Красный барон» празднует 50-летие

Гонщик «Формулы-1», самый успешный пилот этих соревнований по кольцевым гонкам с открытыми колесами Михаэль Шумахер в четверг, 3 января 2019 года, празднует свое 50-летие. Об этом сообщает портал Sports.ru.

Шумахер, прозванный «Красным бароном» в том числе и за цвет его болида Ferrari и цвет его гоночного костюма, является многочисленным рекордсменом «Формулы». Некоторые из его достижений не побиты до сих пор.

Михаэль чаще всего становился чемпионом — семь раз, 91 раз он становился победителем Гран-при «Формулы», поднимался на подиум 155 раз и проходил круг быстрее всех 77 раз.

Помимо личных достижений, по словам механиков из конюшни Шумахера, он изменил основы подготовки к гонкам, поведение на треке и сами заезды. Если совсем коротко — он невольно побудил стать более продвинутым и профессиональным весь автоспорт.

Сейчас великий гонщик находится в тяжелом состоянии — в декабре 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах, Михаэль съехал с трассы и получил серьезную черепно-мозговую травму. После этого он долго был в коме, так даже свое 45-летие он встретил в бессознательном состоянии. В настоящее время состояние Шумахера по-прежнему остается тяжелым.

Накануне юбилея великого гонщика его жена Коринна, которая очень редко публично комментирует что-либо связанное с Шумахером, обратилась к поклонникам с объявлением, что в день его рождения стартует виртуальный музей достижений «Красного барона».

— Мы счастливы, что завтра сможет отпраздновать 50-й день рождения Михаэля вместе с вами. Мы от всего сердца благодарим вас за это! В качестве подарка для него, вас и нас фонд Keep Fighting Foundation создал виртуальный музей. Приложение The Official Michael Schumacher App будет представлено уже завтра, с помощью него мы все вместе сможем проследить за успехами Михаэля. Это приложение — это еще одна веха в нашей работе по фиксированию и сохранению его достижений. Желаем вам повеселиться в этом приложении! Михаэль может гордиться тем, чего он достиг, и мы тоже! — написала она на официальной странице Михаэля Шумахера.

