На его голову упало яблоко: 4 января мир отмечает День Ньютона

4 января 1643 года в Великобритании родился Исаак Ньютон. День рождения великого физика, астронома и математика широко празднуется в научном сообществе по всему миру. И не случайно, ведь именно он открыл закон всемирного тяготения, заложил основы механики и современной физической оптики, разработал дифференциальное и интегральное исчисления, теорию цвета, создал многие другие математические и физические теории.

В возрасте 61 года Ньютона возвели в рыцарское достоинство. Впервые в английской истории это звание присвоили за научные заслуги. Несмотря на слабое здоровье в детстве, он прожил 84 года и при жизни заслужил славу великого ученого. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами королей и выдающихся государственных деятелей.

В рамках празднования Дня Ньютона проводятся мастер-классы и открываются выставки, связанные с исследованиями в области механики, физики, астрономии и прочих естественных наук. Также устраиваются семинары и заседания ученых советов. Среди студентов и преподавателей популярно паломничество к месту, где по легенде упало яблоко, подсказавшее ученому ключ к разгадке земного тяготения.

Ранее Пятый канал рассказывал, как император Акихито отметил последний день рождения на посту императора Японии.