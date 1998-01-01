Акихито отмечает последний день рождения на посту императора Японии

Император Японии Акихито 23 декабря отмечает 85-летие. День рождения правителя считается для жителей страны национальным праздником. Поэтому поздравить монарха и послушать его приветсвенную речь к императорскому дворцу пришло рекордное число людей — более 57 тысяч человек.

Тем временем, как сообщает ТАСС, в апреле 2019 года Акихито сложит свои императорские полномочия.

— Тот факт, что эпоха «Хэйсэй» заканчивается, и Япония свободна от войн, дает мне душевное спокойствие, — приводит слова монарха Управление делами императорского двора.

По его словам, японцы должны помнить о «бесчисленных жизнях, которые были потеряны в годы Второй мировой войны» , так как нынешние мир и процветание государства построены «на огромных жертвах и безустанных стараниях народа в послевоенный период».

Также Акихито от всего сердца поблагодарил жителей Страны восходящего солнца за оказанную ему поддержку в связи с желанием отречься от престола в пользу своего старшего сына, кронпринца Нарухито. Акихито стал 125-м императором Японии, унаследовав трон после смерти отца. На тот момент ему было 55 лет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что японский правитель выразил желание уйти на покой в силу возраста еще в августе 2017 года. Однако, поскольку последний раз император Японии отрекался от престола ровно 200 лет назад, нынешний процесс смены царствующих особ требовал разработки.