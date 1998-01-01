«Попа как у Ким»: Насте Каменских не дают покоя лавры Кардашьян

31-летняя красотка Настя Каменских покорила аудиторию Instagram своим новым горячим образом. На этот раз она выложила в сеть фотографию из бассейна, где сидит спиной к камере.

— Мы начали наш отпуск, — написала она на испанском языке и добавила хэштег #попакакуким.

Instagram @kamenskux

Поклонники артистки не смогли пройти мимо такого пикантного кадра и засыпали ее комплиментами.

— Шикарная, красотка!

— Ох, какая сексуальная.

— Настя очень крутая!

Однако нашлись и те, кого Каменских разочаровала таким акцентом внимания на пятую точку:

— Опять попа! Мы уже видели все. Хвастаться не имеет смысла.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пользователи соцсетей отреагировали на вызывающий наряд Насти Каменских.