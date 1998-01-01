«Попа как у Ким»: Насте Каменских не дают покоя лавры Кардашьян

31-летняя красотка Настя Каменских покорила аудиторию Instagram своим новым горячим образом. На этот раз она выложила в сеть фотографию из бассейна, где сидит спиной к камере.
Поклонники артистки не смогли пройти мимо такого пикантного кадра и засыпали ее комплиментами.
— Шикарная, красотка!
— Ох, какая сексуальная.
— Настя очень крутая!
Однако нашлись и те, кого Каменских разочаровала таким акцентом внимания на пятую точку:
— Опять попа! Мы уже видели все. Хвастаться не имеет смысла.
Ранее Пятый канал рассказывал, как пользователи соцсетей отреагировали на вызывающий наряд Насти Каменских.