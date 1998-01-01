Стали известны гонорары звезд скандальных телешоу Андрея Малахова

, 18:15 134

Некоторые знаменитости заключают миллионные контракты и полгода выясняют отношения перед телекамерами.

Фото: www.globallookpress.com

Уже давно не секрет, что участники скандальных телешоу на федеральных каналах получают огромные гонорары, иногда превышающие миллион рублей. Некоторые знаменитости заключают контракты, к примеру, на полгода и в течение этого времени добросовестно выясняют отношения на камеру. Журналисты выяснили размер гонораров участников программ Андрея Малахова.

Как пишет KP.RU, в среднем от 700 до 900 тысяч рублей звезды получают за эксклюзивную информацию и от 200 до 300 тысяч — за обычную историю. Экспертам, обсуждающим скандалы, платят 20-50 тысяч рублей в зависимости от их известности и статуса. Обычные люди зарабатывают около 15 тысяч рублей за съемку.

Контракты заключаются с самыми востребованными героями. По информации издания, огромной популярностью пользуется бывший участник «Дома-2» Гоген Солнцев со своей 63-летней супругой Екатериной Терешкович. С ними заключен контракт минимум на миллион рублей. Если их история и дальше будет иметь успех у зрителей, ставка может быть увеличена до 1,5 миллиона.

Ранее Пятый канал рассказывал, сколько заработали на телешоу Алексей Панин, Никита Джигурда, Дана Борисова и водитель Анастасии Волочковой.

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