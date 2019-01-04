В преддверие рождественских и крещенских морозов, во время которых даже в относительно теплых регионах России столбики термометров могут опуститься ниже минус 25 градусов, автоэксперты советуют, как реанимировать автомобиль, который не желает заводиться на морозе.

Несколько простых способов публикуют «Известия». Первый — для дальновидных водителей: аккумуляторные батареи следует накануне поездки забрать в теплое помещение и подзарядить. Кроме того, стоит внимательно осмотреть клеммы на предмет их окисления. Поступать так специалисты рекомендуют, даже если аккумулятор куплен совсем недавно.

Если же все это проделано не было и машину завести не удалось, а ехать надо обязательно, способ второй — можно попробовать «прикуриться» от другого автомобиля. Использовать для этого желательно толстые соединительные провода. Если такой возможности нет, бывалые автомобилисты советуют иметь в арсенале портативное пускозарядное устройство многоразового использования.

Способ третий. Автомобиль с механической коробкой передач можно попытаться запустить «с толчка». Но для этого необходимы один-два крепких помощника. Машину нужно разогнать до 10-20 километров в час при включенном зажигании, воткнутой второй передаче и выжатой педали сцепления. Сцепление после «набора скорости» надо быстро отпустить и снова нажать. Однако такой способ эксперты считают не очень полезным для коробки передач.

Если ничего из перечисленного не помогает, специалисты советуют проверить моторное масло — машина может не заводиться потому, что оно загустело на морозе, загрязнилось или изначально было плохого качества. Кроме того, не вредно поменять или продуть свечи зажигания.

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