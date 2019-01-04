Как завести автомобиль на морозе — советы специалистов

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Эксперты советуют заранее заботиться об аккумуляторной батарее и свечах зажигания и иметь в своем арсенале портативное пускозарядное устройство.

Фото: www.globallookpress.com

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Погода 3479

В преддверие рождественских и крещенских морозов, во время которых даже в относительно теплых регионах России столбики термометров могут опуститься ниже минус 25 градусов, автоэксперты советуют, как реанимировать автомобиль, который не желает заводиться на морозе.

Несколько простых способов публикуют «Известия». Первый — для дальновидных водителей: аккумуляторные батареи следует накануне поездки забрать в теплое помещение и подзарядить. Кроме того, стоит внимательно осмотреть клеммы на предмет их окисления. Поступать так специалисты рекомендуют, даже если аккумулятор куплен совсем недавно.

Если же все это проделано не было и машину завести не удалось, а ехать надо обязательно, способ второй — можно попробовать «прикуриться» от другого автомобиля. Использовать для этого желательно толстые соединительные провода. Если такой возможности нет, бывалые автомобилисты советуют иметь в арсенале портативное пускозарядное устройство многоразового использования.

Способ третий. Автомобиль с механической коробкой передач можно попытаться запустить «с толчка». Но для этого необходимы один-два крепких помощника. Машину нужно разогнать до 10-20 километров в час при включенном зажигании, воткнутой второй передаче и выжатой педали сцепления. Сцепление после «набора скорости» надо быстро отпустить и снова нажать. Однако такой способ эксперты считают не очень полезным для коробки передач.

Если ничего из перечисленного не помогает, специалисты советуют проверить моторное масло — машина может не заводиться потому, что оно загустело на морозе, загрязнилось или изначально было плохого качества. Кроме того, не вредно поменять или продуть свечи зажигания.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему пустой топливный бак в морозы опасен для автомобиля.

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