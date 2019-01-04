Известный ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор во второй раз стал отцом. Об этом 30-летний спортсмен рассказал на своей страничке в Instagram. На выложенном в соцсеть снимке видно, как он идет по коридору роддома с детской коляской и первым сыном Конором-младшим.

— Возвращаюсь домой с двумя здоровыми малышами, а также с их энергичной и такой же здоровой суперской мамой. 2019-й год начался прекрасно! Спасибо каждому за добрые пожелания! — подписал фото Макгрегор.

Кто стал вторым ребенком спортсмена — девочка или мальчик — пока не сообщается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор вновь сойдутся в октагоне уже 2019 году.