Известный ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор во второй раз стал отцом. Об этом 30-летний спортсмен рассказал на своей страничке в Instagram. На выложенном в соцсеть снимке видно, как он идет по коридору роддома с детской коляской и первым сыном Конором-младшим.
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Heading home with my two healthy babies and an energized and healthy SuperMam ❤️ 2019 is off to the best start! Thank you for the well wishes everybody!
Кто стал вторым ребенком спортсмена — девочка или мальчик — пока не сообщается.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор вновь сойдутся в октагоне уже 2019 году.