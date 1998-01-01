Нурмагомедов и Макгрегор вновь сойдутся в октагоне

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Глава UFC Дэйна Уайт заявляет, что бой должен состояться, несмотря на то, что ранее ирландец получил отказ в реванше.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Бой Нурмагомедов — Макгрегор UFC 229 86

Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора может состояться в 2019 году. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, пишет «Спорт Экспресс».

— Пока все идет нормально, бой должен состояться, — сказал Уайт.

Тем не менее, еще в октябре глава UFC отказал Макгрегору в реванше с Нурмагомедовым, так как, по его словам, у ирландца уже был шанс.

Помимо исторической победы дагестанца над своим соперником 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе, тот бой еще запомнился и скандальной массовой потасовкой между спортсменами и их представителями.

Позднее дагестанец заявил, что был не против дружбы с соперником по октагону, однако тот не захотел с ним разговаривать.

Ранее Пятый канал сообщал, что Хабиб Нурмагомедов анонсировал выход автобиографической книги под названием Khabib Time.

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