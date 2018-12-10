Видео: Агрессивные подростки распылили газ в петербургском метро

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Очевидцы выложили в сеть видео со станции «Обводный канал» — на кадрах кашляющие пассажиры, среди которых много детей, торопятся к эскалатору.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @spb_today

Группа подростков распылила перцовый газ в петербургском метро. В соцсетях появилось видео, снятое очевидцами в пятницу, 4 января, около 18 часов на станции метро «Обводный канал». На кадрах непрерывно кашляющие пассажиры, среди которых много детей, закрывают лицо чем могут и спешат к эскалатору или на поезд. На некоторое время вестибюль был закрыт для проветривания.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу метрополитена, перед этим на станции произошел конфликт, в котором участвовали около 10-15 молодых людей, похожих на футбольных фанатов или скинхедов. Они и брызгали друг в друга из газовых баллончиков, а потом запрыгнули в вагон и уехали в сторону «Бухарестской».

Кроме того, на месте происшествия на полу был обнаружен неизвестный белый порошок, после чего сотрудники метрополитена срочно эвакуировали пассажиров и вызвали специалистов санэпиднадзора.

По информации РИА Новости, по факту инцидента в метро петербургская полиция проводит проверку.

Ранее Пятый канал рассказывал о сбое на «фиолетовой» ветке петербургского метро, который произошел 21 декабря и вызвал столпотворение на станциях «Бухарестская» и «Международная».

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