У берегов Африки пираты захватили корабль с россиянами на борту

В ночь на 2 января у берегов государства Бенин в Западной Африке пираты атаковали судно MSC Mandy, на борту которого находились 26 человек, среди которых 20 россиян, четыре украинца и два гражданина Грузии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление представителей посольства в африканской стране.

По их информации, вооруженные огнестрельным оружием злоумышленники, которых было 7-9 человек, поднялись на корабль, который шел под флагом Панамы, и начали грабить экипаж. После, они взяли в заложники шестерых человек и покинули борт. Остальные 18 человек не пострадали. Гражданство захваченных людей пока неизвестно.

Сейчас консульские отделы в Нигерии и Бенине занимаются вопросом освобождения похищенных пиратами людей. В настоящий момент корабль MSC Mandy, подвергшийся атаке, стоит на якоре в Гвинейском заливе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в авугсте было захвачен танкер с гражданами России и Грузии. Судно могли атаковать сомалийские пираты.