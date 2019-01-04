Стало известно о госпитализации легендарного Диего Марадоны

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Известный футболист и тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос» в течение четырех дней не появлялся в расположении команды.

Фото: www.globallookpress.com

Чемпион мира 1986 года, известный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона госпитализирован в пятницу, 4 января, с внутренним кровотечением в области живота. Об этом сообщает Big Bang News.

Наставник футбольного клуба «Дорадос» из города Кульякан, штат Синалоа, Мексика, в течение четырех дней не появлялся на базе команды.

Сообщается, что 58-летний тренер «Дорадос» пройдет процедуру эндоскопии желудочно-кишечного тракта и по результатам обследования сможет приступить к тренировочному сбору команды.

Диего Марадона, известный так же, как футболист с «руками Бога» стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 1986 году, проходившем в Мексике.

В четверть-финальном поединке со сборной Англии один из мячей Марадона забил рукой. Гол был засчитан вопреки всем правилам футбола — судье показалось, что игрок забил мяч головой. Эта победа помогла сборной Аргентины продвинуться дальше по турнирной сетке и в итоге, стать чемпионами мира.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Марадона пытался дать интервью и у него ничего не получилось.

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