«Нет причин»: Юра Борисов отреагировал на возможную номинацию на «Оскар»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 20 0

Актер представил фильм «Искусственный» на Лондонском кинофестивале.

Юра Борисов о возможной номинации на Оскар — роль и фильм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Юра Борисов без волнения отреагировал на возможную номинацию на «Оскар»

Актер Юра Борисов может снова попасть в число номинантов на «Оскар» спустя два года после мирового признания «Аноры». Об этом сообщает Variety.

Новую работу «Искусственный» он представил на Лондонском кинофестивале, а заодно и рассказал, как относится к потенциальным наградам. Корреспондент заметил, что картине уже прочат призы и лестные отзывы. Борисов воспринял такие разговоры без эмоций.

«Мне очень интересно, что люди посмотрят фильм. Посмотрим, что произойдет. Для меня нет причин думать о чем-то подобном», — сказал актер.

В интервью Variety Борисов также затронул тему отношений с Марком Эйдельштейном, вместе с которым снимался в «Аноре». Как уточнил актер, их дружеские и рабочие контакты сохраняются.

До этого сообщалось, что Борисова могут вновь выдвинуть на «Оскар» — теперь за роль в ленте «Искусственный». В этом фильме он воплотил Илью Суцкевера, одного из главных исследователей и соучредителей OpenAI.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский актер Юра Борисов все более свободно ощущает себя в голливудской среде. Его приглашают на закрытые мероприятия звезд, он поддерживает общение со знаменитостями, а затем выясняется, что он получил приглашение в очередной зарубежный проект. Кинокритик Сергей Сычев считает, что Борисов — исключительно талантливый артист. Сюда же можно отнести обостренную интуицию и незаурядную эмпатию, заметные почти в каждом его образе.

Однако главная черта Борисова, которая, как полагает кинокритик, и делает его столь востребованным за границей, — это способность играть без слов. Именно по этой причине он с равной убедительностью смотрится и в отечественных, и в зарубежных работах. Более того, благодаря своей непосредственности актер общается со звездами первой величины легко и непринужденно. 

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