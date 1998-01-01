В посольстве РФ в Бенине прокомментировали захват пиратами корабля с россиянами

, 1:07 Эксклюзивное интервью 192

Вооруженные огнестрельным оружием люди поднялись на борт контейнеровоза MSC Mandу в Гвинейском проливе ночью 2 января и похитили шесть человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В российском посольстве в государстве Бенин на Западе Африки прокомментировали информацию о захвате пиратами судна, на котором находились россияне. В диппредставительстве подтвердили факт произошедшего, сославшись на представителей власти Бенина.

— Для выяснения ситуации с грузовым судном MSC Mandy посольство России в Бенине оперативно связалось с органами власти республики Бенин. Как нам сообщили в Главном штабе ВМС Бенина, в ночь с 1 на 2 января на судно MSC Mandy, которое находилось недалеко от территориальных вод Бенина <…> Нападавшие захватили шесть человек и скрылись. Само судно ушло в территориальные воды Нигерии и в настоящее время находится в пяти морских милях от Лагоса, — рассказал первый секретарь посольства России в Бенине Дябин Альберт.

По предварительным данным, на борту судна MSC Mandy, находились 26 человек, среди которых 20 россиян, четыре украинца и два гражданина Грузии. Вооруженные огнестрельным оружием злоумышленники, которых было 7-9 человек, поднялись на корабль, шедший под флагом Панамы, и начали грабить экипаж.

Сейчас консульские отделы в Нигерии и Бенине занимаются вопросом освобождения похищенных пиратами людей. В настоящий момент корабль MSC Mandy, подвергшийся атаке, стоит на якоре в Гвинейском заливе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в августе было захвачен танкер с гражданами России и Грузии. Судно могли атаковать сомалийские пираты.

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