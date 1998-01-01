Трамп пригрозил ввести в США чрезвычайное положение

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Американский президент уверен, что ему удастся получить одобрение Сената США, необходимое для введения в стране режима ЧС.

Фото: www.globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможном введении в стране чрезвычайного положения. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Белый дом и Конгресс США договорились о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, что в свою очередь, является условием для возобновления работы правительства Штатов, сообщает «Экономика сегодня».

Американское правительство 22 декабря частично прекратило работу (произошел «шатдаун» — прим.ред.) из-за отказа представителей демократической партии, имеющих большинство в нижней палате парламента США, принять бюджет, в который заложено около пяти миллиардов долларов на возведение пограничной преграды.

Парламентарии согласны потратить только 1,3 миллиарда.

Трампа, еще до избрания его президентом, пообещавшего построить стену на границе Мексики и США, действия демократов не устраивают, и он готов на введение в стране даже чрезвычайного положения, которое поможет ему получить необходимые для строительства средства.

Ранее Пятый канал рассказывал о противостоянии Конгресса США и Белого дома.

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