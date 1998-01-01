Huawei наказала своих сотрудников за использование iPhone

Известная китайская компания по производству электронной техники Huawei наказала сотрудников за использование iPhone. По информации издания «Экономика сегодня», работники используя гаджет конкурентов поздравили подписчиков официального аккаунта компании в Twitter с Новым годом.

Пользователи сети быстро выяснили, что публикация была сделана не со смартфона Huawei, а с iPhone. Оперативно началось расследование внутри компании, которое вывело руководство на двух провинившихся сотрудников.

Работники признались, что решили использовать гаджет конкурентов — фирмы Apple — из-за проблем с VPN (технология, позволяющая обходить блокировки в сети — прим.ред.) Его необходимо использовать, так как в Поднебесной заблокированы Twitter, Facebook и другие сервисы.

Сотрудники Huawei поняли, что не смогут опубликовать новогоднее поздравление вовремя со стационарного компьютера. Потому они решили воспользоваться iPhone с SIM-картой, которая позволяет обойти блокировки.

В официальном комментарии пресс-службы Huawei сообщается, что озвученные действия «отразились на репутации бренда» . В качестве наказание сотрудники были понижены в должностях, а также оштрафованы на пять тысяч юаней — почти 50 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что инсайдеры слили в сеть видео Huawei P30.