Huawei наказала своих сотрудников за использование iPhone

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Руководство китайской корпорации посчитало, что действия работников отразились на репутации бренда.

Фото: www.globallookpress.com

Известная китайская компания по производству электронной техники Huawei наказала сотрудников за использование iPhone. По информации издания «Экономика сегодня», работники используя гаджет конкурентов поздравили подписчиков официального аккаунта компании в Twitter с Новым годом.

Пользователи сети быстро выяснили, что публикация была сделана не со смартфона Huawei, а с iPhone. Оперативно началось расследование внутри компании, которое вывело руководство на двух провинившихся сотрудников.

Работники признались, что решили использовать гаджет конкурентов — фирмы Apple — из-за проблем с VPN (технология, позволяющая обходить блокировки в сети — прим.ред.) Его необходимо использовать, так как в Поднебесной заблокированы Twitter, Facebook и другие сервисы.

Сотрудники Huawei поняли, что не смогут опубликовать новогоднее поздравление вовремя со стационарного компьютера. Потому они решили воспользоваться iPhone с SIM-картой, которая позволяет обойти блокировки.

В официальном комментарии пресс-службы Huawei сообщается, что озвученные действия «отразились на репутации бренда». В качестве наказание сотрудники были понижены в должностях, а также оштрафованы на пять тысяч юаней — почти 50 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что инсайдеры слили в сеть видео Huawei P30.

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