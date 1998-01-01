Личные доходы Петра Порошенко за 2018 год выросли в десятки раз

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В минувшем году президент Украины стал долларовым миллионером.

Фото: www.globallookpress.com

Украинский лидер Петр Порошенко в минувшем 2018 году увеличил свои личные доходы примерно в 80 раз. Об этом сообщает газета «Украинские новости» со ссылкой на государственный Единый реестр деклараций лиц.

Наибольший доход президент Украины получил от компании Rothschild Trust. Именно ей была передана доля принадлежащей лидеру Незалежной кондитерской корпорации «Рошен». Как сообщает издание, суммарный доход, задекларированный Порошенко за 2018 год составляет более 1,3 миллиарда гривен, что примерно равняется 47 миллионам долларов.

Эта сумма почти в 80 раз превышает задекларированный украинским президентом доход за 2017 год, который составил 16,3 миллиона гривен, около 588 тысяч долларов. Издание отмечает, что речь идет о задекларированных доходах, а не о сумме прибыли, полученной Петром Порошенко.

При этом, по данным депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, 58,7% населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Также Тимошенко назвала Незалежную — самой бедной страной Европы.

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