Елена Темникова похвасталась необычным новогодним подарком от мужа

Певица, бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала поклонником в Instagram, чем ее в Новый год порадовал супруг.
Артистка опубликовала нежную фотографию из постели, в которой позировала в новой пижаме.
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Фоловеры ответили сотнями комментариев о подарках, которые они нашли под елкой. Многие отметили свежий и отдохнувший внешний вид певицы, а также приятный цвет подарка.
Ранее Пятый канал рассказывал об «очень крутой вещи», которую вместе сделали Темникова и Шура из «Би-2».