Елена Темникова похвасталась необычным новогодним подарком от мужа

Певица, бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала поклонником в Instagram, чем ее в Новый год порадовал супруг.

Артистка опубликовала нежную фотографию из постели, в которой позировала в новой пижаме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Temnikova ・ Темникова (@lenatemnikovaofficial) 3 Янв 2019 в 8:49 PST

— Давайте делиться эмоциями. Что вам подарили на Новый год? Я в пижаме новой от мужа, — начала Елена общение с подписчиками.

Фоловеры ответили сотнями комментариев о подарках, которые они нашли под елкой. Многие отметили свежий и отдохнувший внешний вид певицы, а также приятный цвет подарка.

Ранее Пятый канал рассказывал об «очень крутой вещи», которую вместе сделали Темникова и Шура из «Би-2».