В Гвинейском заливе захвачены шесть российских моряков — консульство

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В российской дипмиссии в Бенине сообщили, что пираты захватили в заложники российский экипаж судна «MSC Mandу».

Фото, видео: Пятый канал

Похищенные с корабля в Гвинейском заливе моряки являются гражданами России, подтвердили в российском консульстве в Нигерии. Среди заложников оказались капитан и экипаж панамского судна «MSC Mandу».

Ранее Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сообщений о захвате дрейфующего судна под флагом Панамы в Гвинейском заливе.

Ранее Пятый канал рассказывал о пиратском захвате ночью 2 января контейнеровоза «MSC Mandу», на борту которого находились 26 человек, среди которых 20 россиян, четыре украинца и два гражданина Грузии. Пираты забрали с борта шесть человек. Изначально не было достоверной информации, сколько среди них граждан России.

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