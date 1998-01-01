Похищенные с корабля в Гвинейском заливе моряки являются гражданами России, подтвердили в российском консульстве в Нигерии. Среди заложников оказались капитан и экипаж панамского судна «MSC Mandу».

ОБ ИНЦИДЕНТЕ В ГВИНЕЙСКОМ ЗАЛИВЕ pic.twitter.com/DO7Xcknu1n — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 5 января 2019 г.

Ранее Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сообщений о захвате дрейфующего судна под флагом Панамы в Гвинейском заливе.

Ранее Пятый канал рассказывал о пиратском захвате ночью 2 января контейнеровоза «MSC Mandу», на борту которого находились 26 человек, среди которых 20 россиян, четыре украинца и два гражданина Грузии. Пираты забрали с борта шесть человек. Изначально не было достоверной информации, сколько среди них граждан России.