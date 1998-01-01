Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 6 января, прибыл на Рождественскую службу в Казанский кафедральный собор в Петербурге. Именно в этом храме проходит главное богослужение города в честь этого праздника, а возглавляет его митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Прямая трансляция начнется в 23.30 (прим.ред).

Президент РФ не первый год посещает православный храм в Северной столице на Рождество. В прошлом году он посетил одну из старейших церквей Города на Неве на Моховой улице — Симеоновскую, и преподнес в дар икону работы середины XIX века.

В 2017 году президент принимал участие в Рождественской службе в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Годом ранее Путин побывал в этот праздник в Тверской области — в одном из сельских храмов. В 2015 году президент России был на Рождество в храме под Воронежем.

В эти же минуты в Москве в храме Христа Спасителя всенощное богослужение в честь Рождества Христова возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ранее в сочельник предстоятель Русской православной церкви обратился к верующим с праздничным посланием и пожелал, чтобы «укреплялась вера, не иссякала надежда и возрастала любовь».

Ранее Пятый канал сообщал, как православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Сегодня завершается 40-дневный пост. Рождественские службы проходят в более чем 30 тысячах православных храмов по всему миру.