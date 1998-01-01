Появились фото россиян — капитана и боцмана, взятых в плен в Гвинейском заливе

, 23:26 Эксклюзивное фото 278

Местонахождение всех шестерых моряков — граждан РФ — до сих пор остается неизвестным.

Фото: Facebook @rusambben

В распоряжении Пятого канала оказались фотографии двух российских граждан — моряков контейнеровоза MSC Mandy, взятых в плен пиратами возле берегов Республики Бенин в Гвинейском заливе.

На снимках, сделанных до захвата в заложники, изображены капитан судна Андрей Иванов и боцман Игорь Телешин.

Пятый канал
Пятый канал

Всего пираты захватили в плен шестерых россиян, их местонахождение остается неизвестным, сообщили в посольстве России в Бенине.

По неподтвержденной пока информации, некоторые из моряков могут быть жителями Петербурга. Кроме того, как стало известно Пятому каналу от бывших коллег капитана судна Иванова, он — уроженец Новосибирска и окончил Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Ранее сообщалось, что пираты в ночь на 2 января напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. На борту находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, шесть человек были похищены.

Накануне, 5 января, MSC Mandy зашел из Нигерии в бенинский порт Котону. К нему прибыли представители местных правоохранительных органов, а также компании-судовладельца. Также на борт поднялись новые члены экипажа, в том числе капитан, прибывшие взамен захваченных в заложники, сообщило российское посольство.

Дипломатам также удалось побеседовать с командой — выяснилось, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от восьми до десяти человек, все они говорили на английском языке. Кроме того, сотрудники российской дипмиссии удостоверились, что раненых и больных среди членов команды нет.

Похитители с компанией-судовладельцем до сих пор на связь не выходили. Утром в воскресенье, 6 января, контейнеровоз «MSC Mandy» покинул территориальные воды Бенина.

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