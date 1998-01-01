Российский боевик «Т-34» за неделю проката собрал 1 миллиард рублей

Российский военно-приключенческий боевик «Т-34» в первую неделю показа на киноэкранах собрал один миллиард рублей. Как сообщает «ФильмПро», данный результат был достигнут накануне, 6 января.

Кинолента режиссера Алексея Сидорова является ремейком советской драмы «Жаворонок» 1964 года, снятой режиссерами Никитой Курихиным и Леонидом Менакером. Фильм рассказывает о побеге советского офицера из фашистского плена.

В главных ролях российского экшена заняты Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум и Винценц Кифер.

Зрители, посмотревшие фильм Алексея Сидорова, оставляют положительные отзывы. Среди хвалебных рецензий часто упоминается сильный актерский состав, динамичный сюжет и зрелищные танковые бои. Среди минусов некоторые отметили обилие спецэффектов.

Ранее Пятый канал сообщал, что 3 января в сети прошла премьера сканадальной комедии о блокадном Ленинграде режиссера Алексея Красовского. Показ в интеренете был организован из-за невозможности выпустить фильм на большой экран. Картине не дали прокатное удостоверение.