Бывшая любовница Гуфа исполнила эротический танец на «Доме-2»

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Яна Шевцова, прославившаяся скандальным романом с известным рэпером, решила искать свою любовь на реалити-шоу.

Фото: ВКонтакте @yanashevczova

Тема:
Ольга Бузова 340

Екатеринбурженка Яна Шевцова, получившая известность после рассказа о своем романе с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), пришла на телепроект «Дом-2» в надежде найти свою половинку. Об этом сообщает «СтарХит».

О своем решении принять участие в реалити-шоу девушка говорила еще до Нового года. Яна во всеуслышание заявила о симпатии к участнику «Дома-2» Захару Саленко.

— Да, я скоро стану участницей проекта. Я не смотрю «Дом-2», но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен. Если надо будет, стану его любовницей, — заявила девушка.

Пока непонятно останется ли девушка на шоу, однако ее появление вызвало ажиотаж среди участников. Шевцова исполнила на Лобном месте стриптиз. Известно, что большинство вопросов ведущей Ольги Бузовой к уральской блондинке было посвящено ее отношениям с Гуфом, передает «СтарХит».

Ранее Пятый канал рассказывал об откровенном признании Яны Шевченко относительно интимной жизни с Гуфом. Кроме этого девушка рассказала, почему ей пришлось сделать аборт.

Тема:
Ольга Бузова 340
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