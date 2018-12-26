Видео: на передаче томоса священник потерял сознание у ног Петра Порошенко

Священник потерял сознание, стоя рядом с Петром Порошенко во время церемонии передачи томоса об автокефалии. Мероприятие проходило в Стамбуле в воскресенье, 6 января.

Видимо, от духоты и долгого пребывания на ногах сановнику стало нехорошо, и он рухнул на пол.

Сам Порошенко на церемонии выглядел уставшим. В течение всего действа украинский лидер не выказывал никакого интереса к происходящему, более того — всем своим видом показывал, что ему скучно. Петр Алексеевич даже не стеснялся то «залипать» в гаджет, то дремать по несколько минут. Его примеру последовали и остальные политики, входившие в состав делегации — Виктор Ющенко даже не пытался скрыть зевоту, а многие министры и вовсе проспали половину исторического, по их же словам, события. Возможно, представителям официального Киева стоило бы наравне со всеми постоять во время торжественной церемонии — тогда случайно уснуть было бы куда сложнее, чем сидя в специально отведенных креслах.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что долгожданный томос украинцы приветствовали в стенах много векового храма бандеровским лозунгом.