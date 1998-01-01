В Стамбуле в главном храме Вселенского патриархата — Соборе Святого Георгия в воскресенье, 6 января, завершилась церемония вручения томоса об автокефалии для Объединенной раскольнической церкви Украины.

На долгожданное для президента Незалежной Петра Порошенко мероприятие из Киева съехалась вся «элита». Помимо новоявленного главы раскольнической церкви Епифания, в город-колыбель христианства прибыли сам верховный главнокомандующий, спикер Верховной рады Андрей Парубий, многочисленные министры. То есть, Украина, по сути, осталась без «царя в голове».

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний совершили в честь передачи томоса литургию, после чего произошло непредвиденное — впервые в стенах 400-летнего храма прозвучало бандеровское приветствие.

Порошенко спал и видел, когда же Киев получит от Варфоломея заветный томос — ведь он всячески пытается порвать все связи с Москвой. Вот и на церемонии в древнейшем православном храме, где любой истинно верующий должен думать о мире и согласии, «шоколадный король» на невинный вопрос российского журналиста, что будет дальше с настоящей — канонической Украинской православной церковью, начал разглагольствовать о «российской агрессии».

В сочельник Порошенко и его свита доставят томос об автокефалии в Киев, однако легитимность этого документа вызывает большие вопросы — под ним должны стоять подписи всех членов Синода, а их в Стамбуле сегодня не оказалось.

Как ранее сообщал Пятый канал, патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии от Константинополя для Объединенной раскольнической церкви Украины 5 января.