Шмаков: профсоюзы продолжат борьбу за повышение МРОТ

Федерация независимых профсоюзов продолжит борьбу за повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом глава федерации Михаил Шмаков рассказал в интервью Российской газете.

Шмаков отметил, что МРОТ должен «дотягивать» до размера минимального потребительского бюджета, который на данный момент в два раза больше минимальной зарплаты — около 25 тысяч рублей.

В 2018 году МРОТ был в два этапа поднят до размеров прожиточного минимума — это, по мнению Шмакова, важный и значимый шаг. Но проблема заключается в том, что и сам прожиточный минимум далек от реального положения дел и «не соответствует даже минимальным реальным потребностям людей». В этой связи, уверен спикер, необходимо внести изменения в методику подсчета.

Глава Федерации независимых профсоюзов полагает, что расходы на питание не должны превышать трети от всей суммы потребительской корзины товаров и услуг, тогда как сейчас для покупки продуктов выделяется 50% ежемесячного бюджета. При этом нормы потребления тех или иных продуктов необходимо составить заново — на основе современных рекомендаций специалистов.

С начала 2019 года МРОТ снова вырос — теперь он составляет 11 280 рублей, поскольку законодательно он устанавливается на уровне «полного прожиточного минимума по стране за второй квартал предыдущего года». Всего с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда вырос больше чем на 43%.