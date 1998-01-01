Популярная певица Светлана Лобода менее года назад родила вторую дочку, но радует поклонников фантастической фигурой, пишут Дни.ру. В принципе, артистка никогда не скрывала, что добиться такого результата возможно благодаря усиленным тренировкам.

На этот раз она разместила в Instagram ролик, снятый в одной из теплых стран. 36-летняя певица стоит на веранде бунгало с прекрасным видом на огромные, покрытые зеленой листвой, деревья. На ней надеты короткий топ и спортивные облегающие штаны. При этом ее правая нога изящно положена на перила, уровень которых выше таза певицы. В такой позе, не очень удобной для многих, она любуется прекрасным ландшафтом, а ветер колышет ее волосы.

Поклонники пришли в восторг от ее идеальной спортивной формы и засыпали комплиментами, но все же некоторые посоветовали набрать несколько килограммов во время новогодних праздников.

Как ранее сообщал Пятый канал, Лобода легко продемонстрировала и то, как может сесть на шпагат в воздухе.

Украинская певица родила вторую дочь в мае прошлого года в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса, в которой рожали Мадонна, Ким Кардашьян, Ирина Шейк и многие другие.