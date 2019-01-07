В Госдуме высказались об идее профсоюзов удвоить МРОТ

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев высказался по поводу заявления главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова о необходимости увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

По мнению депутата, такую инициативу можно воспринимать как «некую цель» и стремиться к полуторному или двойному увеличению МРОТ, пишут «Известия».

Гутенев пояснил, что повышение МРОТ будет стимулировать работодателей внедрять более продвинутые технологии, а также позитивно повлияет на важные процессы, например, миграционные.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов также отметил, что идея увеличить МРОТ заслуживает реализации. Он напомнил, что в настоящее время закон о потребительской корзине определяет, что 50% в ней составляют расходы на продукты, 25% — на непродовольственные товары и 25% — на услуги.

Он отметил, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума, добавив, что в нижней палате парламента находится несколько законопроектов об изменениях в этой сфере, но они не поддерживаются исполнительной властью.

Ранее Пятый канал сообщал, что Федерация независимых профсоюзов намерена добиваться удвоения текущего размера МРОТ.

С начала 2019 года МРОТ снова вырос — теперь он составляет 11 280 рублей, поскольку законодательно он устанавливается на уровне «полного прожиточного минимума по стране за второй квартал предыдущего года». Всего с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда вырос больше чем на 43%.