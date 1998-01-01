Раскрыт секрет автомобильных вандалов— видео

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В сети появился ролик, на котором в роли автомобильных хулиганов выступили обычные собаки.

Фото, видео: ВКонтакте @rostovnadonu

В сети раскрыли секрет автомобильного хулиганства. Если верить ролику, опубликованному в группе Ростова-на-Дону во Вконтакте, то вандалами, покушающимися на частную собственность, могут оказаться обычные собаки.

Камера видеонаблюдения случайно зафиксировала как свора собак атаковала припаркованный у тротуара автомобиль. Хвостатые хулиганы с завидным упрямством и изрядной долей сноровки отрывали бампер у иномарки. Собаки действовали сообща, и не успокоились пока полностью не лишили автомобиль защитного устройства.

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Ролик с автохулиганами был выложен в сеть и сразу привлек к себе внимание интернет-пользователей. Люди выдавали версии, объясняющие странное поведение животных. Наиболее часто звучало предположение о том, что собаки таким образом пытались добраться до кошки, которая спряталась под машиной или в самом автомобиле.

Попутно знатоки рассказали, что данная история не имеет никакого отношения к Ростову-на Дону. Случай произошел в Турции, и тогда хвостатые хулиганы ввели хозяина автомобиля в серьезные траты — ремонт изуродованной машины обошелся автовладельцу в полторы тысячи долларов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России официально зарегистрирована новая порода собак. Гибрид шакала и ненецкой лайки будет охранять аэропорты, помогать сотрудникам службы безопасности и охотникам.

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