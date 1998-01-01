Скончался кинорежиссер и актер Юрий Кушнерев

Создатель знаменитого фильма «Мой любимый клоун» кинорежиссер и актер Юрий Кушнерев ушел из жизни на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на жену скончавшегося Маргариту Кушнереву.

По информации агентства, он умер 6 января после продолжительной болезни. Прощание с известным кинорежиссером состоится 10 января в ЦКБ. Дата похорон пока не определена. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Юрий Кушнерев также был вторым режиссером фильма «Мимино» и продюсером всех фильмов Георгия Данелия, картин «Ребро Адама», «Сволочи», «Ку! Кин-дза-дза» и других. Кроме этого, сыграл эпизодические роли в фильмах «Осенний марафон» и «Паспорт».

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