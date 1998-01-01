Скончался автор «Православной энциклопедии», телеведущий Николай Лисовой

Один из авторов «Православной энциклопедии», советский и российский философ, телеведущий Николай Лисовой скончался в понедельник, 7 января, на 73-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов.

— В Рождественскую ночь умер писатель и ученый Николай Николаевич Лисовой. Поэт, философ и историк, заместитель председателя Императорского Православного Палестинского общества, член Союза писателей России, — написал Иванов.

По его словам, многие телезрители помнят Лисового «по замечательным пасхальным телевизионным репортажам из Иерусалима».

Он рассказал, что отпевание ученого пройдет в четверг, 10 января, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

Facebook @Геннадий Иванов

Николай Лисовой родился в 1946 году. Работал в Институте прикладной математики Академии наук СССР, Институте иностранных языков имени Мориса Тореза, на филологическом факультете МГУ и в Государственном историческом музее. С 1969 года печатаясь в издании Русской православной церкви «Журнал Московской Патриархии», в 1990-е годы вел ежедневную телепередачу «Православный календарь» на канале РТР.

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