«Чего ты заплакала?»: Владимир Путин успокоил расстроенную девочку в Петербурге

, 12:22 Видео 24

Девочка не смогла сдержать слез из-за того, что не успела сделать фото с президентом.

Фото, видео: Пятый канал

Владимир Путин успокоил плачущую девочку во время своего визита в Санкт-Петербург. Растрогавшее многих событие произошло в понедельник, 7 января.

В этот день президент России посетил Петропавловскую крепость. На протяжении всего визита его сопровождали петербуржцы и гости города, желающие сделать фото с лидером страны. Одна из пришедших на встречу с Путиным — маленькая девочка в фиолетовом комбинезоне — расплакалась прямо возле президентской машины, увидев, как российский лидер садится в автомобиль и собирается уезжать. Малышка расстроилась из-за того, что так и не смогла сфотографироваться с президентом, сообщает ФАН.

Владимир Владимирович заметил расстроенного ребенка и вышел из машины специально для того, чтобы пообщаться с маленькой петербурженкой.

— Не плачь, чего ты заплакала? — поинтересовался российский президент у малышки.

После совместного снимка глава РФ вернулся в машину и отправился на следующее запланированное мероприятие.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что во время визита в Петропавловскую крепость Владимир Путин дал полуденный залп из пушки.

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