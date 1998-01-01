Видео: Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в Петербурге

Владимир Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости, 7 января. Вместе с президентом России в этом событии принял участие почетный строитель России Владимир Бендет. 7 января мужчина отмечает свой 85-лений юбилей.

По случаю праздника Владимир Путин подарил юбиляру ручку и поздравил с круглой датой.

Кроме этого глава России пообщался с учащимися Суворовского военного училища.

В программе президента России также было посещение фестиваля ледовых скульптур «Путешествие вокруг света» в Петропавловской крепости. Самая захватывающая часть экспозиции — корабль с алыми парусами высотой почти восемь метров.

Во время осмотра выставки Путин пообщался и сфотографировался с детьми и их родителями, которые были на экскурсии.

Ранее Пятый канал публиковал видеотрансляцию с рождественского богослужения в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Президент России Владимир Путин подарил Спасо-Преображенскому собору икону «Господь Вседержитель». Подарок был вручен во время пребывания главы государства в храме на праздничной службе по случаю Рождества Христова.