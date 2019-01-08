«Чернокожие рабы, роскошь»: Интернет-сообщество обвинило Собчак в расизме

Интернет-сообщество ополчилось на Ксению Собчак и обвинило ее в расизме. Теледива, проводящая новогодние каникулы на Мальдивах, выложила в сториз в своем Instagram видео, на котором демонстрирует шикарный ужин в ресторане — огромное блюдо с морепродуктами и подающего вино официанта.
— Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, — говорит Ксения за кадром.
Подписчиков ее слова разозлили. Большинство из них были ошарашены отношением теледивы к обслуживающему персоналу.
— Как-то перебор…
— Вообще расизм /нацизм/ национализм — это плохо…
— В Америке после этой фразы ее карьера была бы похоронена,
— Фу. Некрасивая снаружи и такая же некрасивая внутри Собчак,
— Какое неуважение к людям! Это не рабы, это официанты! Отвратительно слушать это, — цитирует комментаторов интернет-портал Ruposters.
Ранее Пятый канал сообщал, что подписчики высмеяли фото Ксении Собчак без бюстгальтера.