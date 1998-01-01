«Они гимнастикой занимались»: Соседка Перельмана о математике-затворнике

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Последний раз Григория Перельмана и его мать слышали через стену незадолго до Нового года.

Фото, видео: Пятый канал

Соседи Григория Перельмана утверждают, что регулярно видят его и перед самым Новым годом слышали, как он занимался гимнастикой вместе с мамой, которой требуется восстановление после аварии, в которую она попала в 2017 году.

Они удивились появившемуся в соцсетях сообщению, что мать ученого умерла.

Корреспонденту Пятого канала рассказали, что совсем недавно слышали женщину — математик и его мать живут в хрущевке, где за тонкими стенами сложно что-либо скрыть. Правда, последний раз это было до Нового года. Что происходит за закрытой дверью сейчас, никто не знает. Сам Перельман на звонки в дверь не откликнулся.

Ранее, как сообщал Пятый канал, в соцсетях появились сообщения знакомых знаменитого математика, доказавшего гипотезу Пуанкаре, что гениальный ученый погибает в нищете. До этого ходили слухи, что Григорий Перельман покинул Россию и живет в Швеции. 52-летний ученый много лет назад покинул научное сообщество, живет затворником в квартире с престарелой мамой и категорически отказывается общаться со СМИ. Он упорно не принимал все присужденные ему премии, в том числе не взял миллион долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре.

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