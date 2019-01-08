«Билет в один конец»: Петербуржец отправил перед смертью отцу СМС из Камбоджи

Погибший в Камбодже петербуржец Виктор отправил перед смертью родителям СМС, в котором сообщил, что его супруги Лилии уже нет в живых, и что следующим будет он. Об этом стало известно 78.ru от брата Лилии Константина Лопатина.

По словам родственника, несколько лет назад финансовое положение его сестры Лилии и ее супруга Виктора стало крайне тяжелым — они обанкротились и не смогли выплачивать взятую ими валютную ипотеку. Перед отъездом в Камбоджу весной прошлого года Виктор набрал кредитов, и они взяли билеты в один конец.

Незадолго до смерти Виктор сказал отцу, что и в Камбодже платить уже нечем — деньги кончились.

2 января петербуржец направил своим родителям СМС, в котором говорилось:

— Лиля ушла. Я сижу около нее. Полицию еще не вызывал. Следующим буду я, — говорилось в сообщении.

По словам родственников погибших, они не собираются перевозить тела погибших в Россию.

В свою очередь знакомая супружеской пары в Камбодже сообщила, что они скончались от медицинского спирта. Она отметила, что на территории Королевства его употребление запрещено, но мало кто из находящихся там россиян об этом знают, поэтому часто происходят случаи отравления.

— Они оказались обычными алкашами, каждый день — в ноль. Их попросили съехать из-за этого. Куда они переехали потом, не могу сказать, — рассказала женщина.

Ранее Пятый канал сообщал, что супруги из Петербурга были найдены мертвыми в Камбодже 4 января.