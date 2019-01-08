Семейная пара из Петербурга найдена мертвой в Камбодже

Мужчина и женщина найдены мертвыми в Камбодже, 4 января. В консульском отделе посольства России в Королевстве Камбоджа телеканалу 78.ru рассказали, что умершие — супружеская пара из Петербурга.

Информация о смерти мужа и жены появилась в социальных сетях. Супруги поехали в жаркую страну на отдых. В Камбодже сняли жилье, там их и обнаружили без признаков жизни. Женщина, что сдавала им жилье опознала покойных. Вещей и документов погибших в доме не оказалось.

Ранее Пятый канал рассказывал, что правитель Дубая оплатил счета за лечение умершей в ОАЭ россиянки.