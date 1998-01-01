В Россию вернулись тридцать легендарных танков Т-34

В Россию из Лаоса прибыли по морю тридцать танков Т-34. Как сообщает пресс-служба Минобороны, все танки полностью исправны и на ходу. О возврате легендарных «тридцатьчетверок» в РФ удалось договориться после визита Сергея Шойгу в Лаос.

До недавнего времени гусеничная техника времен Великой Отечественной стояла на вооружении армии азиатской республики, но теперь, преодолев 4500 километров, танки вернулись на родину. Дальше Т-34 ждет путешествие в подмосковный Наро-Фоминск на поезде.

Начальник автобронетанковой службы Восточного военного округа генерал-майор Александр Михайлович Ханов раскрыл технические особенности возвращенных танков.

— Эти образцы Т-34-85 возвращены в Российскую Федерацию в полной комплектности, готовые к применению — они не утратили своей боевой мощи, — пояснил генерал-майор.

Также генерал Ханов объяснил, какое вооружение стоит на прибывшей технике.

— На данном образце четыре человека экипаж, стоит нарезная пушка 85-го калибра, стоят два пулемета, один спаренный, один курсовой.

По словам генерал-майора, техника из Лаоса исправна и готова к выполнению задач.

Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении Парадов Победы в различных городах России, для пополнения музейных экспозиций, а также в съемках фильмов о Великой Отечественной войне.

Т-34 — самый массовый средний танк времен Великой Отечественной войны. В совокупности со всеми модификациями, за период с 1940 по 1946 было выпущено около 58 тысяч «тридцатьчетверок», а сам танк стал одним из главных символов Победы. Модификация Т-34-85 относится к концу ВОВ — первые подобные танки поступили в Красную Армию в 1944 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что фильм «Т-34» собрал за неделю проката миллиард рублей.