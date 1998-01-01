Записка из архивов КГБ пополнила список загадочных свойств пирамид Египта

Создателям фильма «Тайные файлы КГБ» удалось пообщаться с человеком, который якобы работал дипломатическим курьером в СССР и обнаружил послание КГБ, в которое описывалась еще одна загадка пирамид. О новых страницах в исследовании египетских громад сообщает Daily Express.

Человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы работал дипломатическим курьером между Каиром и Москвой во времена Советского Союза. Он заявил, что ему попался документ высокопоставленного сотрудника КГБ, в котором содержалась информация о тайнах пирамид.

Особый интерес исследователей мистического привлек отчет ученого, содержавшийся в файлах спецслужб. Научный работник пишет, что первым зашел в гробницу (название захоронения не указывается — прим.ред.) и ощутил магические свойства.

— Во время осмотра сегмента стены мы отметили странное ощущение, что магнитная сила отталкивания, казалось, исходила от камня. Мы не смогли найти никакого научного объяснения, — гласил мифический документ.

Таким образом, создатели фильма приписали египетским памятника еще одно мистическое свойство. Ни имени дипломатического курьера, ни местонахождения гробницы, ни образцов записей представлено не было.

Ранее Пятый канал рассказывал о настоящем исследовании пирамид — в районе Луксора была обнаружена гробница XIII–XII веков до нашей эры.