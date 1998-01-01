Записка из архивов КГБ пополнила список загадочных свойств пирамид Египта

, 9:15 190

Человек, якобы работавший дипломатическим курьером в СССР, рассказал о послании советских спецслужб, в котором описывается магнетическая сила египетских монументов.

Фото: www.globallookpress.com

Создателям фильма «Тайные файлы КГБ» удалось пообщаться с человеком, который якобы работал дипломатическим курьером в СССР и обнаружил послание КГБ, в которое описывалась еще одна загадка пирамид. О новых страницах в исследовании египетских громад сообщает Daily Express.

Человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы работал дипломатическим курьером между Каиром и Москвой во времена Советского Союза. Он заявил, что ему попался документ высокопоставленного сотрудника КГБ, в котором содержалась информация о тайнах пирамид.

Читайте также

«Спящий пророк» предсказал «духовные изменения» в России в 2019 году

Особый интерес исследователей мистического привлек отчет ученого, содержавшийся в файлах спецслужб. Научный работник пишет, что первым зашел в гробницу (название захоронения не указывается — прим.ред.) и ощутил магические свойства.

— Во время осмотра сегмента стены мы отметили странное ощущение, что магнитная сила отталкивания, казалось, исходила от камня. Мы не смогли найти никакого научного объяснения, — гласил мифический документ.

Таким образом, создатели фильма приписали египетским памятника еще одно мистическое свойство. Ни имени дипломатического курьера, ни местонахождения гробницы, ни образцов записей представлено не было.

Ранее Пятый канал рассказывал о настоящем исследовании пирамид — в районе Луксора была обнаружена гробница XIII–XII веков до нашей эры.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:57
Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел»
9:43
Названы самые популярные внутренние авианаправления россиян в 2018 году
9:26
В России с начала года подорожали новые автомобили
9:15
Записка из архивов КГБ пополнила список загадочных свойств пирамид Египта
8:50
Невозможно представить, что США полностью уйдут из Сирии — Рябков
8:41
На Камчатке ожидают мощное извержение вулкана Шивелуч
8:28
Россиянин Макаренко содержится в гавайской тюрьме — посольство РФ
8:15
В Австралии из-за подозрительных посылок эвакуированы консульства десяти стран
8:01
Сенат США заблокировал новый пакет антироссийских санкций
7:55
Лайфхак: ищем мелкие предметы в квартире при помощи носка
7:47
Видео: В Уссурийске приземлились Деды Морозы-парашютисты
7:36
В Подмосковье расследуют убийство полицейского
7:32
В Россию вернулись тридцать легендарных танков Т-34
7:26
Причиной пожара в частном доме в Кемеровской области стало короткое замыкание
7:21
Видео: Жители Канады столкнулись в лесу со странным существом
7:13
Лайфхак: средство для мытья посуды из подручных материалов
7:01
Вступили в силу новые тарифы ОСАГО
6:54
Глюкоза подшутила над «ревнивым» мужем — фото
6:42
«Лада» возглавила ТОП-10 лидеров продаж среди авто с МКП
6:27
Новороссийские рыбаки ловят кефаль в канализации — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама