Ученые доказали внеземное происхождение жизни на нашей планете

Жизнь на Земле появилась благодаря космическим телам с молекулами дезоксирибозы — сахара, входящего в основу ДНК. Подобные соединения не только нашли в образцах метеоритов, но и воссоздали процесс их образования в лабораторных условиях. Об этом говорится в статье журнала Nature Communications.

Американские ученые из NASA получили органические молекулы при охлаждении смеси воды и метанола до температуры минус 260 градусов Цельсия внутри вакуумной камеры. Этот «космический лед» подвергли действию ультрафиолетового излучения, имитируя условия в облаках из межзвездного газа и пыли.

В ходе эксперимента выяснилось, что в экстремальных условиях образуется сахар дезоксирибоза, который составляет основу ДНК. По мнению специалистов, такие молекулы могли родиться в любой части нашей галактики и попасть на Землю вместе с кометами.

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