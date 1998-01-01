Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон едва не распался из-за вечеринки

Британская писательница Джессика Джейн в своей книге рассказала о непростом периоде отношений королевской четы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пишут Дни.ру.

Автор повествует о событиях 2007 года, когда британская пресса муссировала скандальную вечеринку, на которой наследник короны флиртовал с двумя девушками в ночном клубе. Миддлтон была настолько раздавлена публикациями в таблоидах, что временно разорвала отношения с членом королевской семьи.

— Кейт почувствовала себя униженной, когда таблоиды опубликовали фотографию принца в компании двух девушек, — пишет Джейн.

В 2008 году будущая герцогиня даже ушла с работы в модном доме, чтобы подумать о будущем с принцем Уильямом. Как бы то ни было, через три года старший сын принцессы Дианы и Кейт Миддлтон обменялись кольцами в Вестминстерском аббатстве. Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают троих детей — сыновей Джорджа и Луи и дочь Шарлотту. 9 января Миддлтон исполняется 37 лет.

Ранее Пятый канал публиковал фотографии Кейт Миддлтон с дробовиком, которые бурно обсуждала общественность.