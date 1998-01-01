Слушание по делу об убийстве посла Карлова продолжится в течение трех дней

В Анкаре состоялись первые слушания по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Громкое дело рассматривает суд по особо тяжким преступлениям. Организатором убийства турецкая прокуратура называет радикального исламского проповедника Гюлена.

Он сейчас живет в США. Его Анкара считает виновным и в организации мятежа в Турции в том же 2016 году. На скамье подсудимых оказались 14 человек. Всех их подозревают в заговоре. Еще четверо — в тюрьме и участвуют в процессе дистанционно, по видеосвязи. Остальные, как и Гюлен — скрываются за границей. Турецкая прокуратура требует для них пожизненного заключения в условиях строгого режима.

Вдова убитого посла — Марина Карлова — на первое слушание не приехала.

— Я не буду участвовать в этом процессе. Потому что для меня это морально тяжело. Мои интересы представляет сотрудник посольства России, — сказала вдова российского посла в Турции Марина Карлова.

Обвинений — всего три. Нарушение конституционного порядка. Причастность к террористической организации. Планирование убийства с целью террора.

Как считает прокуратура, заговорщики старались максимально дестабилизировать российско-турецкие отношения.

Российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки. Посмертно ему было присвоено звание Герой России.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с вдовой российского посла в Турции Мариной Карловой.