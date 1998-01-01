Вдова убитого в Турции посла Карлова рассказала о судебном слушании в Анкаре

Вдова убитого в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова Марина рассказала Пятому каналу о первом слушании по этому делу, которое началось во вторник, 8 января.

Женщина отметила, что сама лично в процессе не участвует, так как эмоционально это слишком тяжело, поэтому в турецком суде будет ее представитель.

— Я не буду участвовать в этом процессе, потому что для меня это морально тяжело. Мои интересы по доверенности представляет сотрудник посольства России в Турции, — рассказала вдова Карлова.

Она также прокомментировала информацию о том, что убийца ее супруга мог быть связан с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

— Я не понимаю, для чего Гюлену надо было убивать моего мужа — мотивов я не вижу. Но мой жизненный опыт научил меня, что иногда самые невероятные и удивительные предположения вдруг имеют под собой основу. Поэтому пусть опять же разбирается суд: имел отношение к этому убийству Гюлен и те, кто сейчас предстали перед судом. Если будут доказательства — значит имели, если нет, то пусть доказывают обратное, — сказала вдова дипломата.

Она также отметила, что на данный момент сложно предположить, сколько еще продлится судебное разбирательство.

— Прогнозов особых у меня нет, потому что, честно говоря, я никогда не участвовала в подобных процессах. Сам процесс может продлится очень долго. 28 человек — должны доказать их вину. Думаю, это будет целый ряд процессов по этому делу, и, в конце концов, может быть через полгода — год мы узнаем, что произошло на самом деле. С материалами дела меня не знакомили, обвинения, которые им предъявляют — мне не сообщали. Виноваты ли эти люди — пока не могу сказать. Безусловно, эти люди относятся к тем, кто поддерживает Гюлена, — рассказала она.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Анкаре 8 января началось первое слушание по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре — во время выступления дипломата в него несколько раз выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был ликвидирован на месте, но в резонансном преступлении усмотрели террористический след и связь с оппозиционным Гюленом.

Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.