После длительного затишья Витас снова ворвался в российский шоу-бизнес. Артист дал первый концерт в столице. Этим выступлением певец открывает свой масштабный гастрольный тур по всей стране.

— 150 концертов. От Дальнего Востока до Калининграда, — рассказывает в эксклюзивном интервью артист.

Только со зрителями программы Пятого канала «Светская хроника» певец впервые поделился секретами своих эпатажных костюмов и рассказал, что заставило его вернуться в Россию.

Певец признает — перерыв затянулся. Но все это время он не почивал на лаврах, а писал новые хиты. В Россию Витас вернулся сразу после завершения своего масштабного тура по Мексике, Бразилии и Китаю. В Поднебесной певец настолько популярен, что ему даже возводят памятники!

—450-я фигура, два или три месяца назад была открыта в музее. Их 450 во всей Азии.

В творческом арсенале артиста не только уникальный голос, но и шикарные костюмы. Их дизайн Витас придумал сам, поэтому все «изюминки» инопланетных образов хранит в строжайшем секрете. Но для программы «Светская хроника» артист сделал исключение.

Кадр из программы «Светская хроника». Пятый канал

— Этот шлем из легендарной песни «Седьмой элемент». Если вы заглянете в интернете, то найдете фантастический флешмоб, где люди поют в нем по всему миру. Этот шлем может от излучений каких-то защищает, от вай-фая, например (смеется — Прим. ред.). Но люди в нем ходят и не снимают.

Несмотря на сумасшедший успех в Китае, его всегда тянуло в Россию. И дело не только в зрителях.

— На сегодня я имею самое главное. Это возвращение домой. Возвращение на родину. К своей супруге, любимым деткам.

Не все знают, но загадочный и эпатажный Витас в обычной жизни примерный семьянин!

— Если я еду в машине, лечу в самолете, я обязательно поинтересуюсь, есть ли в самолете вай-фай. Каждый день, по 20, по 30 раз, потому что мы постоянно на связи.

С женой Светланой они вместе уже 20 лет! Витас вспоминает, что в скромно стоящую за кулисами фанатку он влюбился с первого взгляда!

— Я к ней подошел и сказал: «Милая, я тебя люблю». Она повернулась, я увидел тот взгляд, ту искру. Это был тот редчайший, единственный случай, когда я почувствовал прилив адреналина, винегрет из гормонов, которые сразу ударили в голову. И я понял, что это настоящая любовь.

Но родители были против их отношений, Светлане было всего 15! Тогда Витас решился на отчаянный шаг и украл свою любимую.

— Мы настолько сильно друг друга любили, что решили сбежать из Одессы. Это такая история из серии «Бонни и Клайд». Сесть в поезд, обрезать все телефоны и провода, чтобы родители не могли дозвониться, и уехать в другую страну, — вспоминает артист.

— Документов у меня не было, мы очень переживали. Не знали, как таможню пройти, — рассказывает Светлана Грачева, супруга Витаса.

Беглецам помог случай. На соседних местах с ними ехала женщина с детьми.

— И у нее было двое детей такого возраста, как я. И я с ними легла. Мама дала три паспорта: свой и двоих детей. Таможенник посмотрел, отдал их обратно. Он подумал, что там есть и мой паспорт. Это счастье, и это было неожиданно. Я думаю, это благодаря Богу.

Светлана признается: стать примерной женой ей было непросто. Но ради любви она сломала себя и теперь полностью доверяет мужу.

— Очень много поклонниц, очень много женщин. Но я научилась понимать все, и я вижу, что мой муж меня любит, а это для меня самое главное.

Сейчас все свои силы супруги вкладывают в развитие детей. Младшему Максиму только три с половиной года. Старшей дочери певца Алле десять! Девочка осваивает боевые искусства и поет.

— После второго урока преподаватель ко мне подошла и сказала, что за всю историю своей деятельности не видела, чтобы ребенок брал не одну, а сразу две октавы. Есть в кого! — смеется Витас.

Теперь, когда папа больше времени проводит дома, дети не отходят от него ни на шаг. Витас счастлив — он в полной мере может насладиться отцовством!

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