«У Марата есть враги» — экс-жена Башарова вновь вступилась за актера

, 13:23 Видео 277

За три дня до Нового года заголовки таблоидов облетела новость, что актер после семейного праздника сломал нос своей супруге. «Светская хроника» изучила все детали того злополучного вечера.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Евгения Новоженина

Пока страна готовилась встретить самый семейный и добрый праздник, мир шоу-бизнеса поразил оглушительный скандал. Актер и телеведущий Марат Башаров резко изменил праздничное настроение и тон публикаций в прессе. Как написали десятки изданий, он жестоко избил жену Елизавету.

У нее диагностировали перелом носа. Всю ночь она провела в травматологии. На ваших экранах важный документ — справка, подтверждающая действительно тяжелые повреждения.

По всей видимости, инцидент между супругами произошел после семейного ужина. Жена актера за несколько часов до обращения в больницу разместила в социальных сетях видео, на которых запечатлена семейная идиллия: Башаров играет с детьми на фоне застолья. В кадр попадает алкоголь.

Позже Елизавета оба видео удалила и после случившегося заявлений в СМИ не делает. А вот ее брат Федор Шевырков решил придать историю огласке. Оказывается, Башаров уже не один раз поднимал руку на его сестру! Федор рассчитывает, что теперь-то актер за все ответит!

— Это случилось ночью, факт остается фактом он ее избил, — рассказывает Федор Шевырков в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

— Елизавета собирается писать заявление, подавать на развод?

— Я надеюсь, что да. Я насчет развода не знаю. Но я ее очень просил, чтобы она подала заявление в полицию.

В СМИ Марату Башарову приписывают и еще один подобный инцидент — с его предыдущей женой Екатериной Архаровой. Якобы именно по этой причине распался их брак. Башаров избил жену до состояния комы. С подобными заголовками четыре года назад посыпались ошеломляющие статьи в прессе со всеми подробностями избиения. Архаровой тогда актер тоже сломал нос, а еще повредил руку. Но в полицию Екатерина так и не обратилась.

Еще одна бывшая, но уже гражданская жена Елизавета Круцко актера и телеведущего оправдывает и тираном не считает.

— Я знаю, что у Марата есть недоброжелатели, мягко говоря, и враги. Очень как-то похожая ситуация. Ни от Лизы, ни от Марата никаких плохих новостей не было. Мы в доверительных отношениях и я, честно говоря, удивлена. Если это недоброжелатели решили делать такую шутку, то надо с этим как-то бороться, — рассказывает бывшая гражданская жена Марата Башарова Елизавета Круцко.

Если все жены Башарова все-таки обратятся в полицию с заявлениями об избиении, то актеру может грозить реальный тюремный срок. С законом у актера проблемы уже случались. В 2012 году он был лишен водительских прав за пьяную езду.

В тот же день, когда произошел конфликт с женой Елизаветой, актер вышел на сцену Театриума на Серпуховке. Вместе с Анной Банщиковой Башаров играл влюбленную пару. Да так вошел в роль, что даже пошутил про избиение собственной жены! По словам зрителей, они очень удивились этой браваде

— Типо, я не такой, как Башаров. Башаров бьет жену, а я мухи не обидел, — рассказывает Валерия.

— Он сказал, что он нормальный человек, а вот Марат Башаров — он избил жену, бьет женщин, — смеясь, рассказывает еще один зритель Александр.

В социальных сетях актера и телеведущего принялись активно критиковать. Под его фотографиями появились злобные комментарии.

— У таких только на жен и хватает душка.

— Лично я, да и многие другие не станут не на спектакли твои ходить, и фильмы с твоим участием смотреть

— Фу, не мужик (орфография и пунктуация авторов — прим.ред.)

Коллеги же по шоу-бизнесу не были столь категоричны.

— Я честно не знаю, что происходит, но Марат, хочу пожелать тебе в следующем году, ну оставляй ты уже терроризирование женщин, живи в кайф и девчонкам давай жить спокойно, — шутливо поясняет поведение актера певица Анита Цой.

— Марата я знаю очень хорошо, это просто настолько фантастический человек, с огромным талантом, с душой большой, он очень ранимый, очень добрый, светлый. Я не знаю. Для того, чтобы что-то, например, случилось и для того чтобы вывести его из себя это нужно, наверное, что-то такое совершить… Я не знаю, — не может поверить в произошедшее балерина Анастасия Волочкова.

Марат Башаров после спектакля перед прессой не появился и скрылся через запасной выход.

Чем закончится этот громкий скандал? Простит ли жена актера или напишет заявление в полицию? Ведь для чего-то же она снимала побои и получала справку. Едва ли для семейного архива. Все подробности шокирующей истории — только в программе «Светская Хроника».

«Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий» — последнее интервью программе Пятого канала «Светская хроника» певца и музыканта Криса Кельми.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:28
Меган Маркл намерена нарушить королевские традиции даже при родах
14:04
Варфоломей подписал томос для Объединенной раскольнической церкви Украины
13:54
Раненный в голову на салюте ребенок умер в больнице Дербента
13:41
США нарушили двустороннюю Конвенцию при задержании Макаренко — МИД РФ
13:23
«У Марата есть враги» — экс-жена Башарова вновь вступилась за актера
13:04
В Гвинейском заливе захвачены шесть российских моряков — консульство
12:44
Полиция Калифорнии сообщила о стрельбе в боулинге с многочисленными жертвами
12:26
В театре на Таганке рассказали о дате прощания с Иваном Бортником
12:05
Визит Рогозина в США отложен на неопределенный срок
11:49
В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева
11:33
«Стыдно и трусливо» — Гордон разнесла Самбурскую за скандал с Белогуровой
10:49
Хакеры Anonymous обнародовали новые сведения о вмешательстве Лондона в дела других стран
10:31
Кардиохирург Лео Бокерия получил травму плеча после падения
10:11
Звезда «Папиных дочек» горячо станцевала на отдыхе
9:53
Президент Эстонии назвала решенным вопрос об отмене русского языка в школах
9:36
Молодежная сборная РФ по хоккею поборется за третье место в МЧМ
9:23
«Сволочи, как вы могли»: Полина Гагарина пожурила поклонников за ее неудачное фото
9:05
«Чистый гол»: Тренер хоккейной «молодежки» РФ об отмененной шайбе в ворота США
8:44
«Так или иначе прекратится»: Украинский министр Омелян о ж/д сообщении Незалежной с РФ
8:27
Видео: Деликатное положение Саши Савельевой стало очевидным

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама