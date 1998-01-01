Пока страна готовилась встретить самый семейный и добрый праздник, мир шоу-бизнеса поразил оглушительный скандал. Актер и телеведущий Марат Башаров резко изменил праздничное настроение и тон публикаций в прессе. Как написали десятки изданий, он жестоко избил жену Елизавету.

У нее диагностировали перелом носа. Всю ночь она провела в травматологии. На ваших экранах важный документ — справка, подтверждающая действительно тяжелые повреждения.

По всей видимости, инцидент между супругами произошел после семейного ужина. Жена актера за несколько часов до обращения в больницу разместила в социальных сетях видео, на которых запечатлена семейная идиллия: Башаров играет с детьми на фоне застолья. В кадр попадает алкоголь.

Позже Елизавета оба видео удалила и после случившегося заявлений в СМИ не делает. А вот ее брат Федор Шевырков решил придать историю огласке. Оказывается, Башаров уже не один раз поднимал руку на его сестру! Федор рассчитывает, что теперь-то актер за все ответит!

— Это случилось ночью, факт остается фактом он ее избил, — рассказывает Федор Шевырков в эксклюзивном интервью программе Пятого канала «Светская хроника».

— Елизавета собирается писать заявление, подавать на развод?

— Я надеюсь, что да. Я насчет развода не знаю. Но я ее очень просил, чтобы она подала заявление в полицию.

В СМИ Марату Башарову приписывают и еще один подобный инцидент — с его предыдущей женой Екатериной Архаровой. Якобы именно по этой причине распался их брак. Башаров избил жену до состояния комы. С подобными заголовками четыре года назад посыпались ошеломляющие статьи в прессе со всеми подробностями избиения. Архаровой тогда актер тоже сломал нос, а еще повредил руку. Но в полицию Екатерина так и не обратилась.

Еще одна бывшая, но уже гражданская жена Елизавета Круцко актера и телеведущего оправдывает и тираном не считает.

— Я знаю, что у Марата есть недоброжелатели, мягко говоря, и враги. Очень как-то похожая ситуация. Ни от Лизы, ни от Марата никаких плохих новостей не было. Мы в доверительных отношениях и я, честно говоря, удивлена. Если это недоброжелатели решили делать такую шутку, то надо с этим как-то бороться, — рассказывает бывшая гражданская жена Марата Башарова Елизавета Круцко.

Если все жены Башарова все-таки обратятся в полицию с заявлениями об избиении, то актеру может грозить реальный тюремный срок. С законом у актера проблемы уже случались. В 2012 году он был лишен водительских прав за пьяную езду.

В тот же день, когда произошел конфликт с женой Елизаветой, актер вышел на сцену Театриума на Серпуховке. Вместе с Анной Банщиковой Башаров играл влюбленную пару. Да так вошел в роль, что даже пошутил про избиение собственной жены! По словам зрителей, они очень удивились этой браваде

— Типо, я не такой, как Башаров. Башаров бьет жену, а я мухи не обидел, — рассказывает Валерия.

— Он сказал, что он нормальный человек, а вот Марат Башаров — он избил жену, бьет женщин, — смеясь, рассказывает еще один зритель Александр.

В социальных сетях актера и телеведущего принялись активно критиковать. Под его фотографиями появились злобные комментарии.

— У таких только на жен и хватает душка.

— Лично я, да и многие другие не станут не на спектакли твои ходить, и фильмы с твоим участием смотреть

— Фу, не мужик (орфография и пунктуация авторов — прим.ред.)

Коллеги же по шоу-бизнесу не были столь категоричны.

— Я честно не знаю, что происходит, но Марат, хочу пожелать тебе в следующем году, ну оставляй ты уже терроризирование женщин, живи в кайф и девчонкам давай жить спокойно, — шутливо поясняет поведение актера певица Анита Цой.

— Марата я знаю очень хорошо, это просто настолько фантастический человек, с огромным талантом, с душой большой, он очень ранимый, очень добрый, светлый. Я не знаю. Для того, чтобы что-то, например, случилось и для того чтобы вывести его из себя это нужно, наверное, что-то такое совершить… Я не знаю, — не может поверить в произошедшее балерина Анастасия Волочкова.

Марат Башаров после спектакля перед прессой не появился и скрылся через запасной выход.

Чем закончится этот громкий скандал? Простит ли жена актера или напишет заявление в полицию? Ведь для чего-то же она снимала побои и получала справку. Едва ли для семейного архива. Все подробности шокирующей истории — только в программе «Светская Хроника».

«Чтобы меня убить, надо приложить максимум усилий» — последнее интервью программе Пятого канала «Светская хроника» певца и музыканта Криса Кельми.