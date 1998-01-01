Трамп теряет контроль: Президент США хочет отгородиться от Мексики стеной

В США не будет введено чрезвычайное положение. Об этом сегодня заявил Дональд Трамп во время своего обращения к нации. Трамп стоит на своем — надо строить стену на границе с Мексикой, чего бы это не стоило для бюджета. Пока чиновники пытаются найти компромисс, люди, доведенные до отчаяния, готовы выйти на массовые акции протеста.

Чрезвычайного положения не будет. Пока. В телеобращении к нации Дональд Трамп развеял собственные слухи. Но заявил, стена на границе с Мексикой нужна как воздух. Поток убийц и грабителей из Латинской Америки нужно срочно остановить.

— Уважаемые сограждане. Каждый день сотрудники таможенных и пограничных служб сталкиваются с тысячами нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в нашу страну. У нас больше нет места для их содержания. У нас нет возможности быстро возвращать их на родину, — сказал Дональд Трамп.

Стена близко. Трамп продолжает нагнетать ситуацию в своей привычной манере. Сдержать предвыборные заявления, остановить поток нелегалов, обещает и в Twitter и на ТВ. Платить за все Америка не будет, Трамп уверен, сможет заставить раскошелиться Мексику.

— Это просто здравый смысл, стена на границе быстро окупится, — считает Трамп.

Демократы против. Пять миллиардов долларов которые запросил президент на строительство очередного участка мексиканской стены слишком много. Конгрессмены предлагали миллиард с небольшим, Трамп отказался.

— Мы можем отказаться без неэффективной и дорогой стены и мы можем принимать нелегальных мигрантов и беженцев, не подвергая риску безопасность. Наше предложение просто — президент, восстановите работу правительства, прекратите этот шатдаун сейчас, — сказал лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

Договориться не получилось. Еще 22 декабря в стране начался так называемый шатдаун. Работа Министерств и правительственных учреждения парализована. Десятки тысяч американских бюджетников отправились в незапланированный отпуск.

Президент не понимает, что мы тоже люди. Я такая же служащая, как и он. Мне нужно платить по счетам. Мне нужно платить по ипотеке, мне необходимо покупать продукты, как и всем людям. Для нас шатдаун не игрушка, а у меня складывается ощущение, что это просто игра, — сказала Лаверн Берд, сотрудник бюро по переписи населения.

Шатдаун для Америки совсем не редкость.

В 2013 за две недели экономика страны потеряла два миллиарда долларов. Перестали выдавать паспорта и визы. Закрылись национальные парки. Пока до этого не дошло, но в музеи уже не попасть

— Мы приехали из Великобритании и хотели поближе познакомиться с историей Америки. Хотели посетить музеи, но он закрыт и нам никак туда не попасть, — говорит Клер Джеймс, туристка из Великобритании.

Шантаж идет со всех сторон. Трамп отступать не собирается. Обещает уволить ключевых министров и грозит шатдауном на месяцы вперед. Среди демократов те же настроения. Ни цента больше. Но решать вопрос все же придется. Уже сегодня американский президент и конгрессмены встретятся и попробуют договориться, какой она будет эта мексиканская стена.