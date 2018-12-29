Новые тарифы ОСАГО: кто от них выиграет

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Предполагается, что опытные водители при покупке страхового полиса смогут рассчитывать на скидку в размере 7%.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Зураб Джавахадзе

В России в среду, 9 января, вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Одни будут платить меньше, другие — больше. Тарифный коридор варьируется в пределах 20% как вверх, так и вниз. К примеру, цены на страховку упадут для мотоциклистов и легковых авто юридических лиц. А для рядовых граждан максимальная ставка повысится: если раньше она была четыре тысячи 100 рублей, то теперь — почти пять тысяч. А для такси — семь с половиной.

Опытным водителям в возрасте, ОСАГО обойдется дешевле, они могут рассчитывать на скидку в размере 7%. Молодым и начинающим, а также частым виновникам ДТП придется раскошелиться.

— Это почему хорошо, потому что реально скорее всего будет применяться. Особенно теми страховщиками, которые борются за клиентов. Соответственно у них получится делать некие скидки, для того чтобы клиент выбирал покупку страховки именно в их компании, — пояснил Пятому каналу независимый эксперт Святослав Данилов.

Кроме того, автомобилисты в этом году получили возможность заплатить штраф со скидкой, даже если «письмо счастья» пришло с опозданием. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 8 января. Оплатить штраф с дисконтом можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

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