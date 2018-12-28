Закон о продлении срока «скидок» на оплату штрафов вступил в силу

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Закон о продлении льготного периода оплаты административных штрафов за нарушение ПДД вступил в действие в понедельник, 7 января.

Фото: www.globallookpress.com

В России вступил в силу закон, позволяющий продлить срок действия «льготного периода» для оплаты автомобильного штрафа. В частности, возможность продления льготы предоставляется тем нарушителям ПДД, чье оповещение о штрафе почта доставила с задержкой. Для предоставления дополнительных дней необходимо подать соответствующее ходатайство — после этого судья либо орган, вынесший постановление об уплате штрафа, рассмотрит поданный документ и вынесет решение.

До вступления закона в силу срок отсчитывался с момента, когда инспектор выписывал штраф. Зачастую нарушение ПДД фиксирует не живой сотрудник ГИБДД, а камера автоматической фиксации. В таком случае о том, что ему необходимо оплатить штраф, правонарушитель узнает только после получения заказного письма, которое нередко приходит уже по истечении 20 суток.

При этом такой порядок более года назад был признан Конституционным судом РФ «неконституционным» — об этом сообщает знакомый с ситуацией источник РИА Новости. Поэтому по сути для автовладельцев никаких изменений не произошло.

Решение Конституционного суда имеет прямое действие, поэтому данная процедура, когда суд или должностное лицо могут продлять для водителя срок льготной оплаты штрафа, действует уже больше года, — цитирует слова своего инсайдера РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой.

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