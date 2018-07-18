Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой

, 21:14 Мнение экспертов 234

Богатейший человек на планете прожил с супругой вместе 25 лет, у них четверо детей. Весь вопрос — как будут делить миллиарды.

Фото: Twitte @jeffbezos

Самый богатый человек на планете, основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой Маккензи после 25 лет брака. Об этом говорится в сообщении, которое Безос опубликовал в среду, 9 января, на своей странице в Twitter от имени обоих супругов.

— После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья, — говорится в заявлении.

Джефф и Маккензи Безос отмечают, что безмерно счастливы, что нашли друг друга, благодарны за каждый год, прожитый вместе и ни о чем не жалеют.

— У нас была прекрасная жизнь в качестве супружеской пары, а впереди мы видим прекрасное будущее в качестве родителей, друзей и партнеров в различных проектах, — пишут Безосы.

Джеф и Маккензи Безос познакомились и поженились в 1993 году, у них четверо детей — трое собственных сыновей и одна приемная дочь. Безос занимает первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается почти в 140 миллиардов долларов. Компанию Amazon он начал создавать в 1994 году.

По словам адвоката Московской палаты адвокатов Юлии Никифоровой, пока сложно сказать, как будет происходить раздел имущества миллиардера, поскольку брак был заключен в Соединенных Штатах Америки, где в каждом штате свои правила и для заключения брака и для развода.

— В любом случае, у таких пар, как правило, всегда есть брачный договор. И если смотреть по самым крупным разводам, миллиардеров и других известных людей Америки, у них всегда существуют отступные, которые выплачиваются супруге. Если же супруга не работала, и брак был заключен совсем в юные годы, сразу после школы, суды назначают даже компенсацию на то время, пока женщина не найдет себе работу, - пояснила Никифорова.

В качестве примера юрист приводит бракоразводный процесс знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана, супруга которого после 17 лет брака получила компенсацию в 168 миллионов долларов.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Барановская раскрыла шокирующие тайны брака с Аршавиным.

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